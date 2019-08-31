آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الأحد

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة ظهر اليوم السبت عن آلية السفر عبر معبر رفح البري غدًا الأحد.

وقالت الوزارة" إن السفر غدًا سيكون للحافلات الثالثة والرابعة والخامسة حتى الرقم (80) من كشف (8/21)، نظرًا لطبيعة عمل المعبر يوم الخميس الماضي.

وأكدت على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، والتواجد غدًا الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

ونوهت الداخلية لضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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