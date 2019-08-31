نتيجة الدور الثانى الدبلومات الفنية ٢٠١٩ البوابة الحكومة المصرية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2019 ، وذلك يوم الاثنين 26 اغسطس 2019

قال موقع بوابة الثانوية العامة التابع للوزارة : "تم إعلان نتيجة إمتحانات الدور الثانى لشهادة اتمام دراسة الثانوية العامة ويمكن الإستعلام عن النتيجة عن طريق رقم الجلوس ، مع تمنياتنا بالتوفيق".

كما يوضح الموقع كيفية الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2019 التي يترقبها الطلاب منذ انتهاء الامتحانات، بعد اعتمادها رسميا.

ويذكر أن امتحانات الدور الثاني انطلقت السبت 17 أغسطس الجارى امتحانات الدور الثاني من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، ويبلغ إجمالى الطلبة الذين دخلوا الدور الثانى 124436 طالبا وطالبة موزعين على 278 لجنة في جميع المحافظات.

ومن الجدير ذكره ، انه في 1 يوليو 2019، أعلنت وزارة التعليم والتعليم الفني نتائج امتحانات الدور الأول لجميع الأقسام «زراعي، صناعي، تجاري، فندقي» بنظام ثلاث وخمس سنوات.

وقد يتقدم جميع الطلاب عن طريق الدخول على موقع تنسيق الدبلومات الفنية 2019 وذلك بعد ظهور النتيجة وفى الموعد المحدد الذي أقصاه أسبوع واحد لمليء الرغبات بالكليات والمعاهد المختلفة والتي يريدون الالتحاق بها بعد إضافة البيانات المطلوبة.

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