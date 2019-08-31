تردد قناة المنار اللبنانية على النايل سات 2019

نقدم لكم في هذا المقال، اليوم تردد قناة المنار على الاقمار الصناعية، كما وتعد قناة المنار قناة أخبار لبنانية تابعة للمجموعة اللبنانية للإعلام وتعمل على الاهتمام بقضايا المواطنين المستضعفين، واستنهاض الأمة العربية في وجه التكفيريين.

ترتكز القناة في رسالتها الإعلامية على قيم الإيمان، والمعرفة، والأخلاق، والمعرفة، وتنمية الحضارات الإنسانية والسامية وتهتم بقضايا نبض الشارع والأمة العربية ويتابعها عدد كبير من المشاهدين في الوطن العربي وكل مكان حول العالم.

كما وتقدم القناة على شاشتها أهم البرامج الحوارية الهادفة ومنها برنامج نهار جديد، حبة مسك، بلدي، كلمة الأمين العام، 90 درجة، حديث الساعة، بين قوسين، بانوراما اليوم، هنا دمشق، مع الحدث، جدل عربي، على تماس، زمان ورجال، أحسن الحديث، فقه الحياة، نبض الشام، بهشتي زهراء، آداب السلوك، فصلت، درب الحنين، أسرار الحج رحلة الخلق الى الله، غول، حلم أمين، صحتك نعمة، غضنفر ركن أبادي، فقرات الطبخ، شي طيب والعديد من البرامج الحوارية الأخرى.

تردد قناة المنار:

القمر : النيل سات

التردد : 11641

القطبية : H

الرمز : 27500