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تردد قنوات بي ان سبورت 1-2 نايل سات التردد المفتوح

  • فلسطين اليوم
  • 18:08 - 31 اغسطس 2019
تردد قناة بي ان سبورت 2 المفتوحة على النايل سات bein sports hd تردد قناة بي ان سبورت 2 المفتوحة على النايل سات bein sports hd
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تعتبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية bein sports ، من أشهر القنوات الرياضية المتنوعة، التي تقوم ببث الكثير من المباريات الرياضية المختلفة، والتي يهتم بها الملايين في الوطن العربي أجمع، كما وتعتبر هي القناه الناقلة لمبارات دوري أبطال آسيا 2019.

تقوم مجموعة قنوات bein sports التي تملك حقوق بث مباريات دوري أبطال أفريقيا 2019 و تقوم ببث مباريات كأس اسيا 2019 المقام في الإمارات العربية المتحدة ، أنها تقوم بنقل كافة المباريات عبر قنواتها الرياضية المختلفة.

وتعتبر bein sports من اشهر القنوات، وذلك عقب إنتهاء المباريات التي تابعها الكثيرون مباريات كأس العالم 2018 مونديال روسيا الحدث الكروي الأشهر على الإطلاق والذي لن نلقاه مرة أخري إلا بعد أربع أعوام في قطر التي ستقوم باستضافة كأس العالم 2022 والذي نتمنى جميعا أن يشارك فيها منتخب مصر مرة أخرى لتعويض هزيمة هذا المونديال المريرة التي خيبت آمال الجماهير المصرية في كافة أنحاء العالم.

مع بداية العام الجديد 2019 أطلقت باقة قنوات بى ان سبورت مجموعه ترددات جديده وهي كالتالي:

التردد القمر الصناعي القنوات الموجود على التردد الجديد
12604 افقي 27500  مدار القمر الصناعي نايل سات
  • beIN SPORTS NEWS HD
  • beIN SPORTS HD10 CHANNEL OLYMPIQUE
  • beIN SPORTS MAX HD1
  • beIN SPORTS MAX HD4
11054 افقي 27500
  • beIN SPORTS HD
  • beIN SPORTS HD5
  • beIN SPORTS HD6
  • beIN SPORTS HD7
  • beIN SPORTS HD8
  • beIN SPORTS HD9
11013 افقي 27500
  • beIN SPORTS HD1
  • beIN SPORTS HD2
  • beIN SPORTS HD3
  • beIN SPORTS HD4
  • beIN SPORTS MAX HD2
  • beIN SPORTS MAX HD3
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