تردد قناة nbn اللبنانية hd

نقدم لكم اليوم من خلال موقعنا ، فلسطين اليوم، تردد قناة nbn اللبنانية ، تهتم قناة الأخبار Nbn اللبنانية بعرض الكثير من البرامج التي تهم المشاهد اللبناني على مدار اليوم، وتبث القناة بصورة مجانية بدون توقف أو تشفير.

بدأت Nbn بثها على قمر نايل سات الصناعي في عام 2000 كما تبث من خلال الموقع الرسمي للقناة، مما عمل على زيادة نسب مشاهدة القناة وزيادة عدد المتابعين للقناة.

تعتبر القناة واحدة من أهم القنوات اللبنانية التي حرصت على تغطية العديد من المسلسلات وخصوصًا في رمضان، فقد استطاعت في الموسم الرمضاني أن تقوم بنقل عدد كبير من المسلسلات الجديدة الحصرية، وفي معظم الأوقات تقوم القناة بنقل الكثير من المسلسلات الخليجية والمسلسلات اللبنانية بالإضافة إلى المسلسلات المصرية أيضًا، وذلك مجانًا بدون اشتراك، وهذا من أهم ما تميزت به القناة.

تردد قناة ان بي ان اللبنانية