مشاهدة مباراة برشلونة واوساسونا بث مباشر

يلتقي فريقا برشلونة وأوساسونا، اليوم السبت 31 أغسطس/ آب، في إطار مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني ، وذلك على ملعب “أل سادار”.

تنطلق المباراة اليوم تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة ، وتمام السادسة بتوقيت السعودية وفلسطين ، ولك عبر قناة بين سبورت bein sport hd3 بإذاعة النقل الحي عبر شاشتها مع كوكبة من أبرز المحللين الفنيين لتوضيح الجوانب الإيجابية والسلبية بكل فريق.

حقق “البلاوغرانا” الفوز على ريال بيتيس بخماسية مقابل هدفين، في الجولة الماضية من “الليغا”، كما وكان برشلونة استهل مشواره في الدوري الإسباني بالخسارة أمام أتلتيك بلباو بهدف دون رد، ويحتل الفريق المركز التاسع بثلاث نقاط ، فيما نجح أوساسونا بالفوز في أولى مبارياته في الدوري على ليغانس بهدف ثم تعادل أمام إيبار.

ومن المتوقع أن يبدأ فالفيردي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: جوردي ألبا - كليمون لونجليه - جيرارد بيكيه - نيلسون سيميدو.

خط الوسط: فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - إيفان راكيتيتش - رافينيا ألكانتارا.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان - كارلوس بيريز.

بينما يأتي التشكيل المتوقع لفريق اوساسونا :-

حراسة المرمى: روبين مارتينيز.

خط الدفاع: برفيس إستوبينيان - ديفيد جارسيا - أريدين هيرنانديز - إجناسيو فيدال - روبيرتو.

خط الوسط: توريس - داركو براشناك - جون مونكايولا - روبرت إيبانييز.

خط الهجوم: مارك كاردونا - خوان أفيلا

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