بث مباشر مباراة المريخ السوداني والوداد اليوم يلا شوت

يستعد فريقي المريخ والوداد المغربي ، اليوم السبت ، لاقامة مباراة ضمن إياب البطولة العربية كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال 2020 ، كما وستقام المباراة على ملعب الفريق الودادي في المغرب.

تنطلق المواجهة اليوم في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة وفلسطين ، والساعة 19:00 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة أبو

يسعى المريخ لمداواة جراحه الإفريقية وهو الذي أقصي من اتحاد العاصمة الجزائري قبل أسبوع بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من التأهل إلى دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

بينما يسعى الوداد لإحراز اللقب العربي بعدما أخفق في تحقيق اللقب القاري الإفريقي وسقط أمام الترجي في مباراة مثيرة للجدل.

كما ويأمل الفريق السوداني أن تكون المواجهة الأولي بين الفريقين ذا طابع خاص للفريق المغربي، وأن يتذكرها جيداً للغاية، فهل ينجح بالفوز عليه ويسهل مهمة الإياب التي ستكون صعبة للغاية علي ملعب الفريق الودادي في المغرب، وقد تعرض فريق المريخ السوداني لإنتكاسة كبيرة بعد الخروج من دوري أبطال أفريقيا علي يد فريق شبيبة القبائل الجزائري.

ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي المريخ والوداد المغربي مباشر بواسطة الرابط التالي اضغط هنا