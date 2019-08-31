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الاحتلال يقرر اغلاق مطار "كريات شمونة"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:46 - 31 اغسطس 2019
مطار كريات شمونة مطار كريات شمونة
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أمرت قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، سلطة المطارات بإغلاق مطار "كريات شمونة" المدني في المنطقة الشمالية من الحدود مع لبنان وسوريا في ظل التوتر الأمني.

ووفقاً لوسائل اعلام الاحتلال، فإن الطائرات المدنية الخفيفة تقلع من ذاك المطار، حيث أكدت المصادر، أن المجال الجوي مغلق بشكل شبه كامل في المنطقة الحدودية الشمالية، كما أن قوات البحرية في حالة استنفار شديد.

وتشهد الحدود اللبنانية توترا عسكريا كبيرا عقب الهجوم الجوي الذي نفذته الطائرات المسيرة الإسرائيلية على أهداف في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

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