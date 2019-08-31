إدارة برشلونة تنهي الجدل حول انتقال نيمار من عدمه

أنهت إدارة نادي برشلونة الاسباني مساء اليوم السبت الجدل حول قضية انتقال النجم البرازيلي نيما ردا سيلفا إلى الفريق الكتلوني.

حيث أكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الاسبانية أن المفاوضات حول انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، لبرشلونة خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وصلت إلى طريق مسدود.

وقد أبلعت إدارة برشلونة ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه وسيرجيو بوسكيتس، ثلاثي البارسا بفشل صفقة نيمار، قبل الرد رسميًا على طلبات سان جيرمان.

كما تم إبلاغ الإسباني إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، بأن نيمار لن يكون ضمن قائمة الفريق الخاصة بالموسم الحالي.

وتواصل مسؤولو برشلونة مع نيمار، لإبلاغه بأن النادي بذل كل ما في وسعه للحصول على خدماته، إلا أن طلبات سان جيرمان كانت مرتفعة للغاية.

وكان سان جيرمان طلب الحصول على خدمات الثلاثي إيفان راكيتيتش وكلير توديبو وعثمان ديمبلي، بالإضافة إلى مبلغ مالي لم يتم الاتفاق عليه، أو يقدم برشلونة عرضًا ماليًا منفردا يتجاوز الـ 200 مليون يورو.

يذكر أن باب الانتقالات الصيفية في إسبانيا سيغلق يوم الإثنين المقبل، وبات من الصعب إتمام الصفقة، إلا إذا قرر سان جيرمان وضع شروط جديدة للتخلي عن نيمار.