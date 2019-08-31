لبنان: نجاة قوة من قوات اليونيفيل من قذيفة إسرائيلية في شبعا

أفادت وسائل اعلام لبنانية أن مجموعة من جنود قوة اليونيفيل الدولية نجوا من قذيفة ضوئية عيار 155 ملم سقطت في موقع للقوة الهندية بمزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

وقالت مصادر لبنانية: "إنّ القذيفة سقطت بمزرعة بسطرة، بعدما أطلقتها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث اسعلت القذيفة عدد من الحرائق في أحراج السنديان بمزراع شبعا المحتلة منذ الساعة الرابعة من فجر اليوم.

في حين أرسل جيش الاحتلال الإسرائيلي تعزيزات عسكرية من المدفعية إلى شمال فلسطين المحتلة بسبب التوتر مع لبنان.

وتشهد الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة ظروفًا استثنائية، بعد التهديد الذي أطلقه الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصرالله لكيان الاحتلال، عقب استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت بطائرتين مسيرتين من الكيان.