محكمة في الخرطوم ترفض طلبا للإفراج عن البشير بضمانة

رفضت محكمة في الخرطوم اليوم السبت طلبا للإفراج عن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير للإفراج عنه بضمانة، بحسب ما أعلنت هيئة الدفاع.

وقال أحمد ابراهيم الطاهر رئيس فريق الدفاع عن البشير، في تصريحات صحفية عقب جلسة انعقدت اليوم، إن "المحكمة رفضت طلبا تقدمنا به للافراج عن الرئيس البشير بضمانة مالية".

وأوضح أن الجلسة التالية من محاكمة البشير ستنعقد في السابع من سبتمبر المقبل.

وعقدت اليوم جلسة ثالثة من محاكمة البشير في تهم تتعلق بالفساد المالي.

ووصل البشير إلى المحكمة في الخرطوم تحت حراسة أمنية مشددة.

وعزل الجيش السودانى البشير فى 11 أبريل الماضى، تحت ضغط احتجاجات شعبية بدأت فى 19 ديسمبر الماضى.

وبعد عزله، وجهت النيابة العامة في السودان للبشير تهما تتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام، عقب العثور على ما قيمته 113 مليون دولار من الأوراق النقدية بثلاث عملات مختلفة في مقر إقامة البشير بالخرطوم.