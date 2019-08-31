13 ألف صاروخ أطلق من غزة تجاه "إسرائيل" منذ 2005

كشفت صحيفة إسرائيلية مساء اليوم السبت، أن إسرائيل تعرضت منذ الانسحاب من قطاع غزة عام 2005 لألاف القذائف والصواريخ من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية، مما أفقدها قوة الردع ضد غزة.

وأشارت صحيفة "إسرائيل اليوم" إلى أن القذائف والصواريخ التي سقطت داخل "إسرائيل" بلغت نحو 13 ألف صاروخ وقذيفة أطلقت من قطاع غزة منذ الانسحاب قبل 14 عاما.

وأكدت، أن اسرائيل فقدت الردع والأمن أمام غزة، وكذلك فعلت ثلاثة صواريخ أطلقت على سديروت الأسبوع الماضي، مئات من ضحايا القلق الناجم عن الحادث دعوا إلى تجديد الحوار حول ما ينبغي القيام به بعد ذلك.

ونوّهت الصحيفة إلى أن ثمة ثلاثة تواريخ هامة تتعلق بهذا الأمر:

الأول: يونيو/ حزيران 1967- احتلال الجيش الإسرائيلي لقطاع غزة خلال حرب الأيام الستة وفي تلك الفترة لم يكن هناك إطلاق صواريخ أو قذائف.

الثاني: في مايو/ ايار 1994- نقلت إسرائيل 80% من قطاع غزة لسيطرة السلطة الفلسطينية وخلال هذه الفترة بدأت عملية تخزين وتصنيع القذائف الصاروخية وتهريبها.

الثالث: أغسطس/ آب 2005- خطوة فك الارتباط والانسحاب الإسرائيلي من غزة وحتى هذا التاريخ كان قد أطلق من قطاع غزة حوالي 5000 صاروخ وقذيفة.

وأضافت الصحيفة، أن مدينة عسقلان دخلت نطاق إطلاق الصواريخ قبل فك الارتباط، ثم بعد ذلك أسدود وبئر السبع على الفور ومنذ ذلك الحين استمر التطوير حتى وصلت الصواريخ إلى مدن كريات جات ورحوفوت وكريات ملاخي ومنطقة الشارون ومطار بن غوريون والقدس وتل أبيب وحتى حيفا".

وفي ذات السياق أوضحت الصحيفة أن المقاومة في الضفة الغربية على مدار 52 عاما أطلقت 13 صاروخا وقذيفة فقط، أي ما يعادل 0.1% من الكمية التي تم إطلاقها من غزة خلال 14 عاما منذ الانسحاب.

هذا لا يعني أن الفلسطينيين في الضفة الغربية لم يحاولوا ذلك، ولكن كان الجيش الإسرائيلي يتمتع بحرية الحركة في الضفة ويمنع هذه المحاولات، على حد قول الصحيفة.