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تردد عمان tv الجديد على النايل سات 2019

  • فلسطين اليوم
  • 16:53 - 31 اغسطس 2019
تردد عمان tv الجديد على النايل سات 2019 تردد عمان tv الجديد على النايل سات 2019
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تردد قناة عمان تي AmmanTV تميز بما تقدمه من برامح ومحتوى راع استطاع أن يجذب قاعدة جماهيرية واسعة على امتداد الوطن العربي من مشرقة لمغربه، وأصبح البحث متنامي على تردد القناة بسائر البلدان العربية، لذلك قررنا إعداد هذا التقرير والخاص بتردد قناة عمان تي في AmmanTV حتى نجعل التردد بين أيدي متابعينا ونوفر عليهم عناء البحث على المواقع الإلكترونية والتي في أحيان كثيرة تنشر معلومات غير صحيحة أو منقوصة.

أعلنت قناة  عمان تي في من خلال موقعها الرسمي عن ترددها الجديد على القمر الصناعي المصري نايل سات، فمن خلال الجدول التالي يمكن تحميل قناة عمان تي في بكل سهولة ويسر.

اسم القناة تردد القناة الاستقطاب الترميز تقنية البث الحزمة
amman tv 10930 أفقي 27500 sd العامة
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