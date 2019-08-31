تردد قناة mix hollywood على نايل سات الجديد

تردد قناة mix hollywood ميكس هوليود الجديد تعتبر قناة Hollywood Mix أحدث قناة فضائية متخصصة في عرض باقة متنوعة من الأفلام الأجنبية ما بين أفلام الرعب، الاكشن والخيال العلمي؛ التي لاقت اقبالاً كبيراً من قِبل المشاهدين، لذلك يزداد البحث عنها بصفة مستمرة لمتابعة ما تقدمه من أفلام تناسب جميع الاذواق، وحققت القناة نسبة مشاهدة غير مسبوقة وذلك للمحتوى المتميز والجذاب من الأفلام لأشهر النجوم العالميين.

ومن الجدير بالذكر ان القناة هي أول قناة مصرية متخصصة في عرض الأفلام والمسلسلات الأجنبية على القمر الصناعي نايل سات، والتي يمكن متابعتها من جميع دول الوطن العربي، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بأعلى جودة دون انقطاع أو تشويش.

اما عن تردد Hollywood Mix هوليود نايل سات هو :

تردد قناة ميكس هوليود : 11488 . الاستقطاب : افقي. معدل الترميز : 27500 معامل الخطأ : 3/4. وفي السياق نفسه، تعرضت القناه إلى وقف مؤقت لها مما أثار الحزن وتسبب في إحداث ضجة كبيرة من قِبل متابعين القناة حتى عادت مرة ثانية لمتابعيها.