تردد القنوات الرياضية السعودية الجديدة

قناة السعودية الرياضية، هي أول سلسلة قنوات رياضية محلية سعودية تسعى لتطوير بث قنواتها بحكر بث مباريات الدوري السعودي للمحترفين، وذلك من بداية الموسم الماضي 2018.

ومن أبرز برامج قنوات السعودية الرياضية برنامج الديوانية، والذي يعرض في الموسم الرياضية بشكل متواصل ليلياً عند الساعة الـ 11:00 وتحليل مجريات مباريات الدوري السعودي للمحترفين ، وأخبار الأندية المحلية والتحكيم في مبارياتها والأخطاء المرتكبة من قبل اللاعبين وغيرها الكثير من الأمور التي يتم مناقشتها في برنامج الديوانية حصرياً على قنوات السعودية سبورت.

يذكر أن تردد قناة السعودية الرياضة والتي تعرف باسم عبر قناتين هما ksa sports 1 وksa sports 2 عبر قمرين النايل سات والعرب سات تحقق أعلى نسب مشاهدة في المملكة العربية السعودية.

وتعتبر من أقوى خمس قنوات بالمملكة ومن أولى القنوات الرياضية في المملكة والوطن العربي، لتمييزها بالعديد من البرامج وعرض جميع الألعاب سواء أكانت الألعاب الجماعية أو الألعاب الفردية ككرة القدم والسلة أو الكاراتيه والتنس والطائرة واليد في المملكة أو خارجها ومختلف البطولات وعلى رأسها كأس ولي العهد وكأس الملك.

إليك تردد قنوات السعودية الرياضية KSA SPORTS 1 وKSA SPORTS 2 والمنفردة بنقل مباريات دوري المحترفين عبر قنواتها على كلاً من القمر الصناعي عرب سات والقمر الصناعي نايل سات على الترددات الآتية: