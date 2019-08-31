تردد قناة الشارقة الرياضية hd نايل سات 2019 ksa sports HD

تردد قناة الشارقة الحكومية تبعيها لمؤسسة الشارقة للإعلام، وقد أشرف سمو الشيخ الدكتور/ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، على افتتاحها في 11 فبراير عام 1989، للبث الأرضي، ثم عبرت عبر الفضائيات عام 1996، وقد أصبحت قناة الشارقة من القنوات الأكثر إنتشاراً عالمياً عبر الفضائيات، ويتابعها العرب وغير العرب من مختلف الدول.

كما وان تردد قناة الشارقة على النايل سات هو 11012 بمعدل ترميز 27500 واستقطاب عمودي ومعدل تصحيح 5/6.

أما تردد قناة الشارقة على العرب سات هو 11862 بمعدل ترميز 27500 واستقطاب عمودي ومعدل تصحيح 3/4.

وتردد قناة الشارقة على الهوت بيرد هو 11747 بمعدل ترميز 27500 واستقطاب أفقي ومعدل تصحيح 3/4.

وتقوم القناة بالبث على الثلاثة أقمار وسنقوم بتوضيح تردد كلا منهم من خلال الآتي :