مواجهة غريبة بين نيمار ورونالدو

في حادثة غريبة هي الثالثة من نوعها في مواجهة بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والنجم البرازيلي نيما ردا سيلفا، فقد تواجه النجمين مواجهة شرسة ولكنها ليست كروية بل هي مبارزة بالسيف.

ففي مقطع فيديو نشره النجم البرتغالي رونالدو على صفحته الخاصة في انستغرام تنافس النجمين رونالدو ونيمار في مباراة بالسيف في إعلان تلفزيوني، وهما يرتديان زيا من العصور الوسطى، قبل يتحول السيفان التقليديان إلى ما يشبه أسلحة المبارزة في أفلام حرب النجوم.

صور هذا الإعلان لصالح شبكة الهواتف المحمولة البرتغالية "ميو"، وتم بثه على حساب رونالدو على موقع "إنستغرام"، مصحوبا بتعليق: "انظروا إلى ملوك المبارزة".

والإعلان هو الثالث الذي يجمع نجمي كرة القدم البرتغالي والبرازيلي مع شركة "ميو"، بحسب موقع "سبورت بايبل"، ففي وقت سابق من هذا الشهر، تنافس رونالدو ونيمار على حلبة الملاكمة، وفي إصدار آخر من الإعلان، يحاول كلا اللاعبين لعب تنس الطاولة باستخدام عيدان تناول الطعام.

الجدير بالذكر أن هذه الإعلانات تمت باقتراح من الجمهور العام، فهم يطلبون رؤية المنافسة بين الجانبين بأشكال غريبة وظروف أغرب.