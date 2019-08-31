نتيجة مباراة الزمالك كرة اليد اليوم

نتيجة مباراة الزمالك ونيويورك سيتي كأس العالم للأندية السوبر جلوب يستعرضها لكم كورة أون خلال السطور المقبلة.

اكتسح الزمالك نظيره نيويورك سيتي بنتيجة 38-24 في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم ضمن منافسات السوبر جلوب المقام على الأراضي السعودية.

الزمالك تقدم على نيويورك سيتي فى الشوط الاول بنتيجة 19-15 خلال اللقاء المقام على صالة الدمام في إطار تحديد المراكز من الخامس للعاشر في كأس العالم للأندية.

وفي الشوط الأول من لقاء اليوم نجح الزمالك في إظهار قوته، عن طريق أحمد الأحمر وكذلك وسام نوار وتسديدات مصطفى خليل القوية.

في الشوط الثاني استطاع الزمالك أن يقدم أداء أقوى وأفضل على المستوى الهجومي والدفاعي لينتهي اللقاء بنتيجة 38-24 لصالح الزمالك.

كان الزمالك خسر لقائه الأول أمام كييل الألماني ليفشل في الحصول على أحد المراكز من الخامس للعاشر.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره الدحيل القطري غداً السبت في في الحادية عشر والربع ظهراً، في أخر مباريات الكوماندوز في كأس العالم للأندية لكرة اليد.