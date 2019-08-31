بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الثاني

اكدت وزارة التربية والتعليم الفنية في مصر ان نتائج الدبلومات الفنية الدور الثاني 2019 ستكون خلال الايام القادمة ، موضحة ان كنترولات الدبلومات قد انتهت من اعمال التصحيح لجميع الاختبارات.

في سياق مختلف، كان طلاب الدبلومات الفنية قد أدوا امتحانات الدور الأول في 18 مايو الماضي، لمدة أسبوعين، حتى 30 مايو 2019، كما أعلنت الوزارة في 1 يوليو 2019، عن نتائج امتحانات الدور الأول لجميع الأقسام «زراعي، صناعي، تجاري، فندقي» بنظام ثلاث وخمس سنوات.

كما وأدى طلاب الدبلومات الفنية جميع الأقسام « زراعي، تجاري، صناعي، فندقي»، بنظامي ثلاث وخمس سنوات، امتحانات الدور الثاني، يوم السبت 27 يوليو 2019 حتى يوم الثلاثاء الموافق 6 أغسطس 2019.

وأضافت المصادر في تصريحات لها، أن الكنترولات أوشكت على الانتهاء من تصحيح كراسات الإجابة للطلاب الذين تقدموا لامتحانات الدور الثاني للعام الدراسي الحالي 2018/2019، مشيرة إلى أن الأيام المقبلة تشهد المراجعة النهائية للدرجات وكراسات الإجابة وتجميع النتيجة.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشكل رسمي بدء تسجيل الرغبات وتنسيق الدبلومات الفنية 2019/2020.

وتعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، هي الجهة المسئولة عن أعمال تنسيق طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية للالتحاق بالكليات والمعاهد، للعام الدراسي 2019/2020.

إليك التنسيق والإرشادات والقواعد الخاصة بعملية التنسيق لهذا العام، التي أعلنت وزارة التعليم العالي عنها لطلاب الدبلومات الفنية.

للتسجيل عبر موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.

وحدّدت اللجنة العليا للتنسيق الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية 2019 على النحو التالي:

دبلوم المدارس الثانوية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق) 60% فأكثر.

دبلوم المدارس الثانوية الفنية لمساعدي الخدمات الصحية 75% فأكثر.

دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة.

دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية - الصنـاعية - السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية) دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي 60 % فأكثر.

دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية - السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات دبلوم المعاهد الفنية للتمريض (شعبة تمريض) التابعة للجامعات 75 % فأكثر.

الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65% يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.

كليات جديدة في تنسيق الدبلومات الفنية 2019

الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة الدلتا التكنولوجية (قويسنا).

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة- جامعة بني سويف التكنولوجية.

تعليمات تنسيق الدبلومات الفنية 2019

يقوم الطلاب بتسجيل رغباتهم باستخدام رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم السري ومن خلال موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.

سيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة الموضحة بالبيان.

يتم فتح هذه المعامل اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً يوميا خلال أيام المرحلة.

ويمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاح لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

هذه الخدمة تتيح لك إمكانية تعديل الرغبات في اى وقت تشاء حتى موعد إغلاق الموقع بعد مراجعة القواعد الموضحة بدليل القبول.

سيكون متاح لك قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشهادات المختلفة وعليك اختيار رغباتك.

بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.

إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات (وهذا متاح لك) اعلم بأن الحاسب سيحفظ أخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لأخر تعديل قمت به.

كما ويمكنك الاستعلام عن نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2019 فور ظهورها ، من خلال رابط بوابة مركز المعلومات التابعة لوزارة التربية والتعليم من هنا.

رابط النتائج من هنا