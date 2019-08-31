ايران: المضادات الجوية ضمنت الأمن المستدام في أجواء البلاد

أكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اليوم السبت، أن المضادات الجوية الإيرانية ضمنت الأمن المستدام في أجواء البلاد، مشيرة إلى أهمية ودور سلاح المضادات في فرض قوة الردع الدفاعية للبلاد وتطورها.

وأوضحت هيئة الأركان في بيان لها، أن هذا سلاح المضادات اضطلع بدور استراتيجي ومؤثر للغاية في تنفيذ المهام الناجحة للقوات المسلحة واستطاع إحباط نشاطات الأعداء واعتداءاتهم بفضل استخدام منظومات متقدم ومعدات وأساليب حديثة معتمدة على الوعي واليقظة ما حقق التقدم والانجازات المذهلة خلال فترة قصيرة".

وأشار البيان وفقاً لوكالة "فارس" الإيرانية، إلى جهود المختصين والخبراء الشباب في قطاع الصناعات الدفاعية الإيرانية والتي أثمرت عن تصنيع منظومات محلية متقدمة وتستطيع التنافس مع البلدان ذات القدرات العسكرية الفائقة واستخدامها في البنية الدفاعية للبلاد، حيث حازت على المواصفات العالمية بل فاقت في بعض جوانبها المعدات الدفاعية للقوى صاحبة القدرات العسكرية في العالم".

"تنفيذ المهام الحساسة والباعثة على الفخر ومراقبة واعتراض اي نشاطات جوية غير شرعية في أجواء البلاد وتوجيه التحذيرات إلى الأجانب في الوقت المناسب وبشكل مؤثر إنما هو نتيجة للتنسيق والتعاطي والتكاتف بين صنوف القوات المسلحة ومنها سلاح المضادات الجوية غير القابلة للاختراق" وفقاً لما جاء في البيان.

وكان نائب القائد العام للجيش الإيراني، العميد محمد حسين دادرس، أكد بأن إيران تمتلك أسلحة سرية غير معلنة لدواع أمنية، لكنها ستكشف عنها وتوجه بها الضربة الحاسمة للعدو عند الضرورة.