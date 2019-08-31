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تحذير من نشر معلومات كاذبة عن تفجيري غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 15:20 - 31 اغسطس 2019
تفجير انتحاري.JPG تفجير انتحاري.JPG
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حذر موقع المجد الأمني في قطاع غزة، من تداول معلومات مجهولة المصادر حول أحداث تفجيري غزة، مؤكداً أن جهات مجهولة تقوم بنشر معلومات كاذبة بهدف خلط الأوراق وبث الفرقة بين أبناء مجتمعنا وفصائله ومقاومته.

وأوضح الموقع الأمني اليوم السبت، أن الهدف الأساسي من نشر الأكاذيب مجهولة المصادر هو تضليل مسار التحقيق الذي تقوم به الأجهزة الأمنية المختصة لكشف الحقائق حول تفجيري غزة.

ودعا الموقع، جميع وسائل الإعلام والصحفيين والنخب وأصحاب الرأي والنشطاء إلى عدم التعاطي معها وتوعية الجمهور بمخاطر تصديقها أو ترويجها، وتلقي الأخبار من مصادرها الرسمية.

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