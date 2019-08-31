داخلية غزة تنشر كشف أسماء المسافرين غداً عبر معبر رفح

نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة مساء اليوم السبت، كشف أسماء السافرين في القطاع غداً الأحد عبر معبر رفح البري.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن السفر ليوم غداً الأحد 1 سبتمبر سيكون للحافلات الثالثة والرابعة، والخامسة حتى الرقم (80)؛ وذلك نظراً لطبيعة عمل المعبر يوم الخميس الماضي.

ودعت، المسافرين إلى التواجد الساعة 7:00 صباح الأحد، في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر، منوهة إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

كما أكدت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

كشف اسماء المسافرين اضغط هنا