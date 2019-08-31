رسائل تهنئة بالسنة الهجرية الجديدة 1441 هـ

يصادف اليوم السبت 31 أغسطس 2019 بداية السنة الهجرية الجديدة 1441هـ، في السعودية ودول عربية وإسلامية عدة.
ويحرص كثير من الناس في جميع الدول الإسلامية على الاحتفال بهذه المناسبة السعيدة، وتبادل التهاني والتبريكات مع أحبائهم وأصحابهم وأقاربهم عبر إرسال رسائل قصيرة لهم، وعادةً ما تكون هذه الرسائل عبارة عن جمل "إسلامية"، لارتباط هذه المناسبة بالهجرة النبوية.
- يعدي عام ويقبل عام، وتبقى أنت الغالي بالقلب كل عام.
- بأجمل التهاني وأعذب الأحاسيس وأصدق المشاعر، أتقدم لكم بالتهنئة بدخول العام الجديد.
- في قلبي بالحب خصِّيتك، وبالتهاني والفرح هنِّيتك، ومن بين كل الناس أغليتك.
- أتمنى للي أحبهم سنة سعيدة وبطولة العمر مديدة.
- كل عام وأنت الخير للكل، كل سنة والبسمة ما تفارق جمالك.
- يا طيور الحب مرِّي عليهم وبالعام الجديد هنِّيهم.
- بأريج العطر والريحان أبعث التهنئة لأغلى إنسان وأهنِّيه بالعام الجديد.
- أحيوا السنة وافرحوا وابتهجوا، كل عام وأنتم في سعادة.
- كل سنة وأنت الروح، كل سنة وأنت بلسم الجروح، وكل سنة وأنت سيد العاشقين.
- أروع القلوب قلب يخشى الله، وأجمل الكلام ذكر الله، وأنقى الحب حب الله.
- الله يسعدك وللخير يرشدك وبالجنة يوعدني ويوعدك.
- استقبلوا عامكم الهجري الجديد بالتوبة.
- أعادها الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات.
- كل سنة وصحيفتك أحسن عملاً، وقلبك أكثر صفاءً، ولسانك أكثر رطباً بالدعاء لي.
- بدأت سنة جديدة، متفائلون بأن تكون سنة سعيدة.
- أحلى لحظة في حياتي أسمعك تقول كل عام وأنت بخير بمناسبة العام الهجري الجديد.