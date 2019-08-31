نادي باوك يحسم مصير المصري عمرو وردة

حسم النادي اليوناني باوك مصير لاعب المنتخب المصري عمرو وردة، حيث أعلن النادي اعارته لموسم واحد لنادي لاريسا اليوناني والذي ينافس في الدرجة الأولى من الدوري.

وكشفت مصادر يونانية، أن باوك يبحث عن ناد جديد لوردة (25 عاما)، بعد الواقعة التي ارتبطت به خلال مشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.

وتعرض وردة، الذي كان معارا أصلا من باوك إلى أتروميتوس اليوناني، للإيقاف بعد مباراة واحدة للمنتخب المصري في البطولة، بعد تورطه في واقعتي تحرش جنسي عبر الهاتف.

إلا أن الإيقاف رفع عنه بعد نهاية الدور الأول من البطولة، وشارك في مباراة دور الـ16 التي خسرها منتخب "الفراعنة" أمام جنوب أفريقيا.