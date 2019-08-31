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إجازة اليوم الوطني 1441

  • فلسطين اليوم
  • 14:48 - 31 اغسطس 2019
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أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن موعد اجازة العيد الوطني السعودي لعام 2019/1441.

ويصادف العيد يوم الاثنين الموافق لـ 24 محرم 1441 – 23 سبتمبر 2019، في إشارة إلى أن الإجازة لجميع مدارس المملكة الأهلية والحكومية.

تحتفل المدراس والدوائر الحكومية باليوم الوطني، وذلك أول أيام الدوام الرسمي بعد الاجازة، ومخالطة أجواءهم بالفرح والبهجة والاحتفالات بمختلف الطرق والصور التي يتهم بها ابناء الشعب السعودي على طريقتهم كل عام في تاريخ يوم العيد الوطني السعودي.

يذكر أن اليوم الوطني السعودي هو يوم توحيد أراضي ومدن المملكة العربية السعودية تحت راية مؤسسها "الملك عبدالعزيز آل سعود"، حيث أنشأ مرسوم ملكي ويفيد بتحويل اسم الدولة من مسمى (مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها) إلى مسمى المملكة العربية السعودية.

وتم اعتماد اسم المملكة على هذا يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351 هـ الموافق للأول وكان يوافق بالميلادي لتاريخ 23 سبتمبر 1932 م، وذلك بحسب ما سجل التاريخ السعودي.

وتمنح الدولة اجازة حكومية عامة لجميع الموظفين في المملكة من القطاعين العام والخاص، ويتم الاحتفال باليوم الوطني السعودي في الشوارع والمجمعات والاماكن العامة ونشر البهجة والاعلام والزينة في كل مكان.

 

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