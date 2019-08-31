موعد مباراة الرائد ضد الهلال القنوات الناقلة اليوم السبت

يستقبل الرائد ضيفه الهلال، اليوم السبت 31 أغسطس 2019، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، في إطار الجولة الثانية من الدوري السعودي (دوري كأس الأمير محمد بن سلمان).

وتقام مباراة الرائد والهلال في الدوري السعودي، في تمام الساعة 18:05 بتوقيت القاهرة، 19:05 بتوقيت مكة المكرمة، 16:05 بتوقيت جرينتش، على ملعب "مدينة الملك عبد الله الرياضية"، وستذاع المباراة عبر قناة KSA SPORT.

ويحمل الهلال حظا أوفر في لقاء اليوم، معززاً بانتصار برباعية حققه في الجولة الأولى من الدوري على حساب "أبها" الصاعد حديثاً للدوري السعودي، والذي لم يكن خصما سهلا أيضا في تلك المباراة رغم الهزيمة، إذ تمكن من تسجيل هدفين في شباك الهلال.

وعلى المستوى القاري، حافظ الهلال على حظوظه في التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بعد تعادله سلبيا في المباراة السابقة أمام الاتحاد.

أما الرائد، فلم يتمكن من اجتياز الجولة الأولى من الدوري محملا بأي نقاط، إذ مني بهزيمة على يد الاتحاد، بنتيجة 3-1، رغم تحقيقه الانتصار في مباراة ودية سبقت مباراته الأولى في الدوري، بتغلبه بهدف دون رد على فريق هيلموند الهولندي.

جارى تجهيز الرابط.............