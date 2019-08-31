يحل الاتحاد السعودي ضيفًا على العهد اللبناني في مباراة العودة، اليوم السبت 31 أغسطس 2018 ضمن لقاءات دور الـ 32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

وفي وقت سابق، انتهى لقاء الذهاب بين الفريقين بفوز الاتحاد السعودي على العهد اللبناني 3-0 بثلاثية تناوب عليها كل من روماريو ريكاردو دا سيلفا ومروان دا كوستا، وألكسندر بيريوفيتش.

وتقام مباراة العهد اللبناني والاتحاد السعودي في بطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال في تمام الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 16:00 بتوقيت جرينتش، على ملعب المدينة الرياضية بالعاصمة اللبنانية بيروت.

يشار إلى أن مباراة العهد اللبناني والاتحاد السعودي في بطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال ستذاع على قناة أبو ظبي الرياضية، لمشاهدة مشاهدة مباراة العهد والاتحاد السعودية اليوم بث مباشر السبت 31/8/2019 اضغط هنا.

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