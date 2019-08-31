مشاهدة مباراة المريخ السوداني والوداد اليوم بث مباشر

يستضيف المريخ السوداني نظيره الوداد المغربي وصيف بطل دوري أبطال إفريقيا 2018-2019، في مباراة لحساب بطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

ويسعى المريخ لمداواة جراحه الإفريقية وهو الذي أقصي من اتحاد العاصمة الجزائري قبل أسبوع بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من التأهل إلى دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا. بينما يسعى الوداد لإحراز اللقب العربي بعدما أخفق في تحقيق اللقب القاري الإفريقي وسقط أمام الترجي في مباراة مثيرة للجدل.

تقام مباراة المريخ السوداني والوداد المغربي في كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال في تمام الساعة 20:00 بتوقيت القاهرة، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت جرينتش، على ملعب المريخ، فيما يدير المباراة الحكم أدهم مخادمة.

تذاع مباراة المريخ السوداني والوداد المغربي في كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال عبر قناة أبو ظبي الرياضية 2. لمشاهدة مباراة المريخ السوداني والوداد اليوم بث مباشر اضغط هنا جاريج تجهيز الرابط