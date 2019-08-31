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موعد مباراة المريخ والوداد الرياضي كأس محمد السادس للأندية

  • فلسطين اليوم
  • 14:02 - 31 اغسطس 2019
موعد مباراة المريخ والوداد موعد مباراة المريخ والوداد
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يستضيف المريخ السوداني نظيره الوداد المغربي وصيف بطل دوري أبطال إفريقيا 2018-2019، في مباراة لحساب بطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

يشار إلى أن المباراة تجرى لحساب الدور الـ 32، وهي مباراة الذهاب في السودان، حيث يسعى المريخ لمداواة جراحه الإفريقية وهو الذي أقصي من اتحاد العاصمة الجزائري قبل أسبوع بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من التأهل إلى دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

بينما يسعى الوداد لإحراز اللقب العربي بعدما أخفق في تحقيق اللقب القاري الإفريقي وسقط أمام الترجي في مباراة مثيرة للجدل، وتذاع مباراة المريخ السوداني والوداد المغربي في كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال عبر قناة أبو ظبي الرياضية 2.

تقام مباراة المريخ السوداني والوداد المغربي في كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال في تمام الساعة 20:00 بتوقيت القاهرة، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت جرينتش، على ملعب المريخ، فيما يدير المباراة الحكم أدهم مخادمة.

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