النهاردة اجازة ليه

أعلنت بعض الدول العربية، موعد بداية رأس السنة الهجرية 1441، وأفادت دار الإفتاء المصرية، بأنه تم استطلاع هلال شهر المحرم، السبت 31 أغسطس 2019 هو أول أيام السنة الهجرية الجديدة 1441هـ.

وأثارت إجازة رأس السنة الهجرية جدلاً خلال الأيام الماضية بين "السبت أو الأحد"، ما دفع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لإصدار بيان رسمي بشأن تحديد موعدها.

وقال مجلس الوزراء، إنه لا صحة لما تردد حول منح إجازة رأس السنة الهجرية يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر/أيلول 2019 بدلا من يوم السبت الموافق 31 أغسطس/آب2019.

بدوره، أصدر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً يقضي بأن تكون إجازة رأس السنة الهجرية وفق ما تحدده الرؤية الشرعية.

واعتمدت الحكومة المصرية اليوم السبت إجازة رسمية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1952 لسنة 2019، الصادر يوم 26 أغسطس الجاري بشأن إجازة رأس السنة الهجرية، وذلك بعد إعلان دار الإفتاء المصرية السبت أول أيام شهر المحرم لعام 1441 هجرياً.