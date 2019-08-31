اليوم الوطني السعودي 1441

تحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر هو الشهر التاسع في السنة من كل عام.

وهذا التاريخ يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبد العزيز برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، ويقضي بتحويل اسم الدولة من (مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها) إلى المملكة العربية السعودية، ابتداء من يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351هـ الموافق للأول من الميزان/ويقابل يوم 23 سبتمبر 1932م لدلك سميت السعودية بهذا الاسم.

ويحصل موظفو الدولة والقطاع الخاص في السعودية على إجازة لمدة يوم واحد بمناسبة اليوم الوطني بتاريخ 23 سبتمبر2019 /أيلول من كل عام.

وأعلن مركز التواصل الحكومي، إطلاق شعار وهوية اليوم الوطني 88 للمملكة العربية السعودية، مضيفاً في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “من أجل الوطن، وبأيدي شبابه، يتم إطلاق شعار وهوية اليوم الوطني 88.. كل عام والوطن في عزة ورفعة وتقدم وازدهار تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين – حفظهما الله.