أوامر ملكية جديدة 1440

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجمعة 30 أغسطس 2019، أمراً ملكياً بتعيين فهد العيسى رئيساً للديوان الملكي.

كما أمر الملك سلمان بن عبدالعزيز بإنشاء وزارة باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وتعيين بندر الخريف وزيراً لها، إضافة إلى أمر بتحويل هيئة تطوير الرياض إلى هيئة ملكية باسم الهيئة الملكية في الرياض. كما أصدر خادم الحرمين الشريفين عددًا من الأوامر الملكية، تضمنت: