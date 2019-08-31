الدليل الاجرائي الاصدار الرابع 1440

أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، أن يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2019 و 2 محرم 1441 هو موعد بداية الفصل الدراسي الأول بالمملكة العربية السعودية.

ويهتم المعلمون بموعد بداية الدراسة في السعودية بسبب عودتهم التي تسبق بداية الدراسة في المملكة، فمن المتعارف عليه أن دائمًا يكون موعد عودة المعلمين قبل موعد بداية الدراسة في السعودية، حتى يستعد المعلمون للعام الدراسي الجديد، واستقبال الطلاب، والطالبات بجميع المراحل الدراسية المختلفة.

وأفادت الوزارة بأنه على المدارس العاملة في المملكة العربية السعودية مراعاة ما تم صدوره من قرارات وإجراءات الدليل التنظيمي الاصدار الرابع 1439 ويجب توافرها والتحقق من العمل بها في داخل أروقة المدارس والمرافق التعليمية المختلفة في بداية العام الدراسي الجديد.

ومن أهم ما تضمنه الدليل التنظيمي الاصدار الرابع 1439 والذي ينظم العلاقة ما بين الجهات المختلفة في المؤسسات التعليمية والمدارس على وجه الخصوص والتي بدأ التحقق منها مع إقتراب الموعد المخصص لبدء العام الدراسي الجديد الذي ينطلق في الأول من سبتمبر ويتم نشر الدليل التنظيمي الاصدار الرابع 1439 على الإداريين والمعلمين للحرص على مراعاته.

ويتضمن الدليل التنظيمي كل الإجراءات والخطوات التي يجب أن يعمل بها المديرين والعاملين في الهيئة التدريسية لهذه المدارس لضمان تنظيم وضبط العملية التعليمية.

يمكنكم تحميل الدليل التنظيمي الاصدار الرابع 1439 pdf من خلال الرابط التالي من هــــــــــــــــنا