دعاء السنة الهجرية الجديدة 1441

يصادف اليوم السبت 31 أغسطس 2019 بداية السنة الهجرية الجديدة 1441هـ، في السعودية ودول عربية وإسلامية عدة، إليك دعاء العام الهجري الجديد 1441.

"الحمد لله رب العالمين اللهم إنك قدير .. وهذا عام جديد قد أقبل و سنة جديدة قد أقبلت نسألك من خيرها ونعوذ بك من شرها، ونستكفيك فواتها و شغلها فارزقنا العصمة فيها من الشيطان الرجيم، اللهم إنك سلّطت علينا عدوا بصيرا بعيوبنا و مطلع على عوراتنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا و عن شمائلنا يرانا هو و قبيله من حيث لا نراه، اللهم آيسه منا كما آيسته من رحمتك و قنّطه منا كما قنّطته من عفوك، وباعد بيننا و بينه كما حُلت بينه و بين مغفرتك، إنك قادر على ذلك و أنت الفعال لما تريد" و صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله و صحبه و سلم.

دعاء نهاية السنة الهجرية النبوية

عن النبي صل الله عليه وسلم، كما يفضل بقول تلك الأدعية من مغرب يوم الثلاثون من شهر ذي الحجة حتي مغرب الاول من شهر محرم للعام الهجري الجديد.

"اللهم ما عملت من عمل في السنة الماضية ولم ترضه ونسيته أنا ولم تنسه أنت، وحلمت عني مع قدرتك على عقوبتي، و دعوتني إلى التوبة بعد جرئتي عليك، اللهم أستغفرك منه فاغفر لي".

"اللهم وما عملت من عمل ترضاه ووعدتني عليه الثواب و الغفران فتقبله مني ، ولا تقطع رجائي منك ، يا أرحم الراحمين".

دعاء رأس السنة الهجرية

"اللهم قد أقبل علينا عام جديد نسألك من خيره ونعوذ بك من شره ، نسألك المله أن تجعله عام خير وأن تنصر الإسلام والمسلمين وأسألك اللهم عملا يقربني إليك يا ذا الجلال والإكرام وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهُم إني أستودعك سنة.[ مضت من عمري ] ...بأن تغفرها لي، و ترحمني وتعفو عني وان تُبارك لي في أيامي القادِمة[وتصلح نفسي و تُيسر أمري]...يارب لا تفجعني بفقد أحد فلا طاقة لي لفقد الأحبة، ربي احفظ لي منْ حولي و لا تحرمني قريبْا ۆ لا بعيداً". اللھم آمين