تهنئة السنة الهجرية 1441

يصادف اليوم السبت 31 أغسطس 2019 بداية السنة الهجرية الجديدة 1441هـ، في السعودية ودول عربية وإسلامية عدة.

ويحرص كثير من الناس في جميع الدول الإسلامية على الاحتفال بهذه المناسبة السعيدة، وتبادل التهاني والتبريكات مع أحبائهم وأصحابهم وأقاربهم عبر إرسال رسائل قصيرة لهم، وعادةً ما تكون هذه الرسائل عبارة عن جمل "إسلامية"، لارتباط هذه المناسبة بالهجرة النبوية.