بينهم قعدان وخلوف: تسعة أسرى يواصلون معركة الكرامة

يواصل تسعة أسرى فلسطينيين اليوم السبت، إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال رفضا لسياساته التعسفية المتمثلة بالاعتقال الإداري والتعسفي.

والأسرى هم:

الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي طارق قعدان (46 عاما) من عرابة جنوب جنين الذي يستمر في إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 31 يوماً رفضا لتحويله للاعتقال الإداري، علما أنه خاض معركة الأمعاء الخاوية سابقا واعتقل عدة مرات.

الأسير حذيفة بدر حلبية (28 عاما) من بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة، أقدم الأسرى المضربين، حيث يواصل إضرابه المفتوح منذ 62 يوماً وسط تعنت الاحتلال ورفض تحديد سقف لاعتقاله الإداري، علما أنه مريض بالسرطان ويعاني من آلام عدة. وأكد الأسير حلبية عبر محاميه أنه مستمر في إضرابه حتى تحقيق مطلبه، وأنه سيصعد من إضرابه بالتوقف عن الماء بداية الشهر القادم..

الأسير المريض أحمد غنام (42 عاما) من دورا جنوب الخليل، يواصل إضرابه عن الطعام منذ 49 يوماً علما أنه عانى من مرض سرطان الدم وآلام أخرى أدت إلى تدهور وضعه الصحي، وهو معتقل منذ بداية شهر يوليو الماضي.

الأسير سلطان خلف (38 عاما) من بلدة برقين غرب جنين، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 45 يوماً..

الأسير إسماعيل علي (30 عاماً) من بلدة أبو ديس شرق القدس، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 39 يوما.

الأسير ناصر الجدع (30 عاما) من بلدة برقين غرب جنين، يواصل إضرابه المفتوح منذ 24 يوما..

الأسير ثائر حمدان (21 عاما) من محافظة رام الله، يواصل اضرابه عن الطعام منذ 20 يوما..

الأسير فادي الحروب (27عامًا) من بلدة دورا في الخليل، يواصل اضرابه المفتوح عن الطعام منذ 19 يوما..

والأسير همام منير أبو رحمة "الريماوي" (28 عاماً) من بلدة بيت ريما، شمال رام الله، يواصل اضرابه المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال منذ ستة أيام احتجاجاً على اعتقاله التعسفي علما أن فرحه مقررا بعد أيام..