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توغل إسرائيلي شرق البريج واستهداف للصيادين غرب القطاع

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:41 - 31 اغسطس 2019
زوارق الاحتلال زوارق الاحتلال
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توغلت آليات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم السبت، في المناطق الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة.

وافاد مراسلنا أنَّ جرافات الاحتلال الإسرائيلي توغلت بمحاذاة السياج الفاصل انطلاقًا من بوابة "المدرسة" العسكرية، مشيراً إلى ان الجرافات شرعت بأعمال تجريف في منطقة التوغل.

ولفت مراسلنا بان الجرافات قامت بأعمال تجريف بإسناد من عدة آليات عسكرية متمركزة داخل الشريط الحدودي، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع على ارتفاعات منخفضة.

في السياق، اطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي نيرانها تجاه قوارب الصيادين في عرض بجر وسط قطاع غزة، مشيراً إلى أن زوارق الاحتلال استهدفت مراكب الصيادين وأطلقت النار تجاههم في عرض بحر النصيرات ودير البلح وسط القطاع.

 

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