عناوين الصحف السودانية الصادرة اليوم

إليك أبرز عناوين الصحف السياسية في السودان، الصادرة صباح اليوم السبت 31 اغسطس 2019م.
السوداني:
- اجتماع حاسم اليوم لإجازة المرشحين للوزارات والمجالس
- كباشي: حمدوك لن يختار قائمة الوزراء إلا بعد الفراغ من التدقيق الأمني
- ارتفاع ضحايا “السيول” إلى (78) قتيلاً
- لجنة المعلمين تطالب بتأجيل استئناف الدراسة بالمدارس إلى أكتوبر
الصيحة:
- العطا يكشف لـ(الصيحة) أسباب تأخير تشكيل الحكومة
- “الثورية” تنتقد ترشيحات الحكومة وتطالب “حمدوك” برفضها
- أمر طوارئ وحظر نشر معلومات وصور أحداث بورتسودان
- اختيار الطريفي إدريس وزيراً للداخلية
المجهر:
- إخضاع قائمة المرشحين للوزارة إلى فحص أمني
- “محمد عبد الكريم” رئيساً جديداً لـ”تيار نصرة الشريعة” وإبعاد “الجزولي”
- المكون العسكري يختار الفريق الطريفي إدريس وزيراً للداخلية
الجريدة:
- “الجريدة” تكشف عن فساد في منحة تأسيس الحكومة الإلكترونية
- مسيرات في الخرطوم بحثاً عن “مفقودي” الاعتصام
- مرشحة “قحت” لوزارة الرعاية: لست سعيدة بوجود “حميدتي” و”برهان” في مجلس السيادة
- “الثورية” تتبرأ من أجهزة الحكم الانتقالي بالبلاد
آخر لحظة:
- تسمية وزير الداخلية وجدل حول ترشيحات الحكومة
- ارتفاع ضحايا السيول إلى (78) قتيلاً والفيضان يهدد (5) ولايات
- حظر تداول أحداث بورتسودان عبر مواقع التواصل
- السلطات اللبنانية تحتجز أسرة سودانية
الإنتباهة:
- اعتقال (100) متفلت في حريق بورتسودان
- تأجيل ثانٍ لإعلان الحكومة (48) ساعة
- موجة فيضان جديدة تهدد باجتياح الخرطوم
- “الإنتباهة” تكشف حقيقة حماية “الدعم السريع” لـ(مشار)
أخبار اليوم:
- “الطريفي” وزيراً للداخلية وتوقعات بإعلان “حمدوك” للحكومة اليوم
- الجبهة الثورية تدعو “حمدوك” لرفض قوائم الترشيح قبل تشكيل الحكومة
- اليوم جلسة جديدة في محاكمة “البشير”
الدار:
- مصادر موثوقة لـ(الدار): وداد زوجة المخلوع في الإقامة الجبرية
- “الدعم السريع”: القبض على متفلتين في أحداث بورتسودان
- “كباشي” يعلن ترشيح “الطريفي” لوزارة الداخلية
- النيابة تتحرى مع عبد الرحيم محمد حسين في قضية امتلاك أراض بالخرطوم
- المفوضية: ارتفاع ضحايا السيول (78) قتيلاً
- والد وابنه يقتلان الشقيق الأصغر ضرباً وطعناً