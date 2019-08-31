شهيد متأثراً بجراح أصيب بها أمس الجمعة شرق خانيونس

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم السبت، استشهاد شاب متأثراً بجراحه التي أصيب بها أمس الجمعة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقد أوضحت وزارة الصحة، أن الشاب بدر الدين نبيل أبو موسى 25 عاماً استشهد اليوم في مستشفى غزة الأوروبي متأثراً بجراحه التي أصيب بها أمس الجمعة شرق خان يونس.

وكان نحو 75 مواطناً أصيبوا بالرصاص الحي والمطاط، أمس خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة العودة وكسر الحصار على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة في الجمعة (72) من مسيرات العودة والتي تحمل عنوان "الوفاء للشهداء".

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن الطواقم الطبية تعاملت مع 75 اصابة من قبل الاحتلال الاسرائيلي خلال الجمعة ال72 لمسيرة العودة وكسر الحصار، بينهم مسعف وصحفي.

وذكر مراسلنا أن مصور وكالة الأناضول التركية الزميل علي جادالله أصيب برصاصة مطاطية في منطقة الرأس.

وأوضح مراسلنا أن الآلاف من جماهير شعبنا توافدت إلى مخيمات العودة بدءً من رفح وخانيونس جنوباً مرورا إلى البريج ووصولا لغزة وجباليا شمال القطاع تلبية لدعوة من الهية العليا لمسيرات العودة التي دعت الى أوسع مشاركة ممكنة من الجماهير.

وكان العشرات من جنود الاحتلال الاسرائيلي انتشروا على المواقع العسكرية المحاذية لمخيمات العودة بهدف الاعتداء على المشاركين السلميين في المسيرة المطالبة بأدنى الحقوق الشرعية والحقوقية.



