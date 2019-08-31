موعد استئناف الدراسة في السودان 2019 - 2020

من المتوقع، استئناف الدراسة من جديد في مدارس السودان، وانطلاق العام الدراسي الجديد 2019/2020 خلال الأيام القادمة في مختلف الولايات على رأسها مدارس العاصمة الخرطوم.

وأكدت لجنة المعلمين في السودان، خلال بيان صحفي، من المحتمل استئناف الدراسة بمدارس السودان يوم الاثنين القادم الموافق 2 سبتمبر 2019 في جميع الولايات.

وفي وقت سابق، قررت وزارة التربية والتعليم في السودان تعليق الدراسة بجميع مدارس الولاية وتأجيل العام الدراسي الجديد إلى أجل غير معلوم، في ظل الأوضاع التي تعيشها البلاد. وذلك من خلال رسالة عممتها على المدارس.

ويأمل الأهالي والطلبة في السودان بأن يتم استئناف فتح المدارس في جميع الولايات يوم الاثنين المقبل، خاصة مع انتهاء شهري يوليو وأغسطس بسلام في ظل مطالبات أثيرت بالآونة الأخيرة بضرورة استبعاد هذين الشهرين من انطلاق الدراسة مجدداً.

وفي 17 يوليو الجاري، وقع قادة المجلس وتحالف قوى الحرية والتغيير بالأحرف الأولى، إعلاناً سياسياً لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تقود البلاد لمرحلة تستمر 39 شهراً، مما يمثل أحد المطالب الرئيسية للمحتجين.