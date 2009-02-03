أمريكا تسعى إلى تغيير الواقع السياسي في غزة عبر الأدوات الاقتصادية

فلسطين اليوم-القدس

كشفت مصادر مطلعة صحيفة "المنار" المقدسية أن هناك توجها لدى الإدارة الأمريكية بدعم اقتصادي للمواطنين في قطاع غزة، وأن هذا التوجه بحثه المبعوث الأمريكي للشرق الاوسط جورج ميتشل مع القيادة الإسرائيلية خلال زيارته لإسرائيل، وقالت المصادر ان ميتشل اكد للإسرائيليين بأنه يجب التركيز على مسألة غزة وإعادة تعميرها وتغيير البنية الاقتصادية وإعادة إصلاحها والاستمرار في تطويرها.

وأشارت المصادر الى أن المبعوث الامريكي ابلغ القيادات الاسرائيلية التي التقى بها بأن الطريقة الوحيدة لتغيير الواقع السياسي وجعل الوضع الأمني مريحا لاسرائيل هو الدعم الاقتصادي للمواطنين في غزة.

وكشفت المصادر أن ميتشل طلب من قيادات اسرائيل فتح ملفات المراكز والمدن الصناعية من جديد على الطاولة، وان واشنطن ستحاول بقوة اقامة آلية دولية لتطوير الاقتصاد في قطاع غزة دون المرور بقيادة حماس، ومن خلال شخصيات وصفها بالمناسبة لضخ الأموال في المؤسسات الفلسطينية، والعمل على اقامة صندوق خاص ينبثق عن مؤتمر المانحين لاعادة اعمار غزة، حيث يجب العمل على تغيير الواقع السياسي عبر الادوات الاقتصادية ، وذكرت المصادر أن ميتشل درس مع الاسرائيليين امكانية تغيير التوزيع السكاني داخل القطاع، ، خاصة في المناطق التي تضم مخيمات اللاجئين، ووصفها بانها (حاضنات للارهاب).

ونقلت المصادر عن مقربين للمبعوث الامريكي قوله ان الكثير من المساعدات التي تذهب للسلطة الفلسطينية سيتم تخصيص حزء منها لقطاع غزة بشكل مباشر من الدول المانحة.