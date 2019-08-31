موعد مباراة برشلونة وأوساسونا والقنوات الناقلة فى الدوري الإسباني الدرجة الأولى

وسط غياب عدد كبير من نجوم الفريق، يخوض برشلونة اليوم السبت 31 أغسطس 2019، ثالث مواجهات النسخة الحالية من الدوري الإسباني أمام أوساسونا، وأعلن إرنستو فالفيردي، مدرب الفريق "الكتالوني" عن قائمة الفريق المشاركة في تلك المباراة.

وضمت قائمة مواجهة اليوم عدة مفاجآت، منها استدعاء عدد من اللاعبين الشبان ككارليس بيريز وأنسو فاتي، هذا بالإضافة إلى استدعاء موسى واجو للمرة الأولى هذا الموسم، بسبب غياب عدد من نجوم الفريق كالأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروجواياني لويس سواريز والفرنسي عثمان ديمبلي وحارس المرمى البرازيلي نيتو.

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي: حراسة المرمى: مارك أندريا تير شتيجن وإينياكي بينيا، خط الدفاع: نيسلون سيميدو وجوردي ألبا وجيرارد بيكيه وسيرجي روبيرتو وصامويل أومتيتي وكليمنت لينجليت وموسى واجو، خط الوسط: إيفان راكيتيتش وفرينكي دي يونج وسيرجيو بوسكتس وأرتورو فيدال وأرثر ميلو ورافينيا ألكانتارا، خط الهجوم: أنطوان جريزمان وكارليس بيريز وأنس وفاتي.

شهدت الفترة الماضية انتشار عدة أنباء تتعلق باحتمالية الدفع بالكرواتي إيفان راكيتيتش، متوسط ميدان فريق برشلونة الإسباني، في صفقة استعادة البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وضمه إلى صفوف "البلوجرانا".

وكانت من الأمور التي دعمت تلك الأنباء هو عدم الدفع باللاعب في المباراة السابقة التي جمعت برشلونة بريال بيتيس في الجولة الثانية من منافسات الدوري الإسباني وعدم استدعائه لقائمة أولى مباريات "الليجا" أمام أتلتك بلباو. ونظرًا لانتشار عدة أنباء تؤكد عدم توصل برشلونة وباريس سان جيرمان إلى اتفاق يتعلق بنيمار، فإن كل الدلائل تُشير إلى أن هناك احتمالية كبيرة لبقاء لاعب الوسط الكرواتي رفقة حامل لقب الدوري الإسباني