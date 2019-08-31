مسلحون مجهولون يسرقون 120 الف شيكل من تاجر خضار

اقدم مسلحون مجهولون اليوم السبت، على سرقة 120 الف شيكل من تاجر خضار شرق نابلس .

وأفاد مدير العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أمجد فراحته ان شخصين ملثمين ومسلحين اعترضوا سيارة أحد تجار الخضار والفواكه بسيارتهم.

وأضاف: "بعد اعتراض السيارة قام المسلحون بعملية نهب كافة الأموال التي بحوزته والبالغة 120 الف شيقل ولاذوا بالفرار"، موضحاً ان الشخصين كانوا يستقلوا سيارة سكنية اللون من نوع مازدا وتحمل لوحة ارقام إسرائيلية قاموا بإشعال النيران فيها بالقرب من المنطقة الشرقية بنابلس.

وأشار إلى ان الشرطة الفلسطينية فتحت تقريراً بالحادثة.