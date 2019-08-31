موعد مباراة الاتحاد والتعاون في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2019

يستضيف ملعب الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام، اليوم السبت 31 أغسطس 2019، مباراة الاتفاق وضيفه الأهلي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من الدوري السعودي (دوري كأس الأمير محمد بن سلمان).

ويدخل الاتفاق مباراة اليوم برصيد 3 أهداف حصدها من الجولة الأولى وتحديدا من مباراة الوحدة، إذ تعرض الأخير للهزيمة بهدفين دون مقابل، فيما لم يحصد الأهلي سوى نقطة وحيدة من نتيجة مباراته السابقة أمام العدالة، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

تقام مباراة الاتفاق والأهلي في الدوري السعودي، في تمام الساعة 17:40 بتوقيت القاهرة، 18:40 بتوقيت مكة المكرمة، 15:40 بتوقيت جرينتش، حيث تذاع المباراة عبر قناة KSA SPORT.

وانطلقت بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للدوران = في مباريات الجولة الثانية والتي ستنطلق مساء يوم الخميس الموافق 29/8/2019، وشهدت مباريات الجولة الأولى فوز الثلاثي الكبار النصر والهلال والاتحاد على حساب ضمك وأبها والرائد بنتائج 2/1 و4/2 و3/1 على نحو الترتيب ، فيما تعثر الاهلي أمام العدالة بعد أن سقط في فخ التعادل الايجابي بنتيجة 1/1 لتتوالى مصائب الراقي خاصة بعد الإخفاق الآسيوي.