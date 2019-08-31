نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2019 برقم الطلب الرسمي

من المقرر أن تعلن بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2019، خلال الساعات القادمة، حيث أنهى طلاب الثانوية الأزهرية امتحانات الدور الثاني، وينتظرون خلال هذه الأيام موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية.

وبدأت الكنترولات الرئيسية في تصحيح أوراق امتحانات الثانوية الأزهرية الدور الثاني اعتبارا من يوم الخميس 29 أغسطس في 4 مراكز على مستوى الجمهورية، على أن تستمر عملية التصحيح والمراجعة لمدة 5 أيام، فيما اختتمت أعمال امتحانات الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2019، يوم الأحد الموافق 25 أغسطس، للقسم الأدبي، ويوم 26 لطلاب القسم العلمي.

ومن المقرر أن تعلن نتيجة الثانوية الأزهر الدور الثاني 2019، عقب الانتهاء من كافة أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات في الكنترولات الرئيسية، وبعدها ستكون النتيجة متاحة للطلاب على بوابة الأزهر التعليمية.

وسيبدأ الطلاب في تسجيل رغباتهم في تنسيق الثانوية الأزهرية 2019 الدور الثاني عبر موقع بوابة الحكومة المصرية، كما سيتمكن الطلاب الذين استنفذوا رغباتهم والمتخلفين عن تنسيق الثانوية الأزهرية في المرحلة الأولى، في إشارة إلى أن باب تسجيل الرغبات في تنسيق الثانوية الأزهرية 2019 أغلق أمام الطلاب يوم الأحد 25 أغسطس، بعد أن أتيح تسجيل الرغبات على موقع التنسيق يوم 19 أغسطس 2019.

ويمكنك الحصول على النتيجة من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية عقب ظهورها مباشرة من هــــــــــــــــنا.