موقع وزارة التربية والتعليم نتائج التوجيهي ايديويف 2019

أعلنت وزارة التربية والتعليم في الأردن، صباح اليوم السبت 31 أغسطس 2019، نتائج الدورة التكميلية لامتحان الثانوية العامة "التوجيهي" لعام 2019.

موقع Eduwave المطور من قبل المجموعة المتكاملة للتكنولوجيا التي تأسست عام 1989 والحائزة على عدة جوائز دولية عن موقعها ايدو ويف، هو المسؤول عن ايجاد أو ادخال أو نتائج علامات طلاب المدارس الاردنية.

وبدأت امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة “التوجيهي” التكميلي في التاسع والعشرين من الشهر الماضي ، وانتهت في 8 أغسطس الجاري، وتتيح الفرصة لجميع الطلبة الناجحين في الدورتين التنافس على المقاعد الرسمية بالجامعات.

يتيح امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة “التوجيهي” التكميلي، الفرصة لجميع الطلبة الناجحين في دورتي التوجيهي للعام 2019، للتنافس على المقاعد بالجامعات الرسمية على حد سواء.

أهمية موقع Eduwave:

يساعد الطلاب على التعلم الذاتي من خلال المقررات المتواجدة بداخله.

يساعد الطلاب بتوفير مصادر تعليمية ووسائط متعددة مثل الصور والفيديوهات التي تساعد على الدراسة.

يستطيع الطالب من خلال هذا الموقع الحصول على علاماته المدرسية.

يقوم المعلم من خلاله بإدخال علامات طلابه للصفوف المدرسية التي يدرسها.

للحصول على علامات الطلاب عن طريق Ed-wave اتباع الخطوات التالية: الدخول إلى الموقع من هـــــــــــــــــنا، وادخال اسم المستخدم ويكون الرقم الوطني الخاص بالطالب (إما الرقم الوطني فقط / أو مسبوق بصفرين / أو بعده صفرين)، ثم ادخال الرقم السري هو 2014 لجميع الطلاب أو الرقم المعطى من قبل مدرستكم.