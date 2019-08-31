الولايات المتحدة تستجدي حزب الله وتقدم عرضاً مقابل عدم ضرب "إسرائيل"

عرضت الولايات المتحدة الامريكية على حزب الله اللبناني مقايضة الرد على الاحتلال الإسرائيلي في مقابل عدم اتخاذ واشنطن عقوبات ضد مؤسسات لبنانية، وهو الأمر الذي رفضه حزب الله متوعداً بالرد على جريمة الضاحية الجنوبية.

وكشف الوزير اللبناني السابق وئام وهاب أن مسؤولاً لبنانياً أبلغ قيادة المقاومة (حزب الله) في لبنان أنه إذا لم ترد على الاعتداء الإسرائيلي الأخير في الضاحية الجنوبية لبيروت، فإن وقال وهاب لـ قناة "لميادين" "إن قيادة المقاومة رفضت مقايضة عدم الرد على "إسرائيل" في مقابل عدم فرض العقوبات الأميركية.

كلام وهاب جاء على تعليقاً على العقوبات الأميركية على "جمال تراست بنك" بزعم تسهيله لأنشطة مالية لحزب الله ومؤسساته، موضحاً أن "المقاومة لا يمكن أن تسمح باستمرار استهداف بيئتها عن طريق العقوبات الأميركية".

وتابع وهاب "الوساطة نقلها أحد اطراف الحكومة اللبنانية إلى حزب الله وقد أبلغ بأن الرد على إسرائيل حتمي"، مشيراً إلى أنه ربما يكون رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري هو من نقل رسالة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى حزب الله لأنه هو الوحيد الذي تحدث مع الأميركيين أخيراً.

وأشار وهاب إلى أن المفاجأة عند الأميركيين كانت بموقف الحريري من الاعتداء الإسرائيلي، معتبراً أن العقوبات تأتي في إطار الضغط على بيئة حزب الله لمنعها من الالتفاف حول المقاومة.

وهاب رأى أن "على الحكومة اللبنانية التخلي عن التعاون مع واشنطن والتوجه نحو العمل مع روسيا والصين والتعامل باليورو". واعتبر أن "الإدارة الأميركية عبارة عن عصابة تتحكم بالعالم عن طريق الدولار ويجب إسقاط هذه الأداة"، وفق تعبيره.