العراق بطلا لغرب آسيا للشباب بعد فوزه على الإمارات

توّج المنتخب العراقي الجمعة، بلقب اتحاد غرب آسيا لكرة القدم للشباب، بعد تغلبه على نظيره الإماراتي في المباراة النهائية للبطولة، بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-2.



وانتهى الوقت الأصلى والإضافي من عمر المباراة التي أقيمت على أرض المنتخب العراقي، بالتعادل السلبي، وأضاع لاعبو الفريقين أكثر من فرصة للتسجيل طوال شوطي المباراة.



ولجأ المنتخبان إلى شوطين إضافيين دون أن تتغير النتيجة، ليتم الاحتكام لركلات الجزاء الترجيحية، والتي حسمها "أسود الرافدين" بنتيجة 4-2.



وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، فاز المنتخب الأردني بالميدالية البرونزية عقب تغلبه على نظيره الفلسطيني بثلاثية نظيفة، وأحرز ثلاثية الأردن محمد أبو طه ومحمد عادل ومهند سمرين في الدقائق 51 و54 و79.