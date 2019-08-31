سعر الدولار اليوم السبت فى مصر وشركات الصرافة

استقر متوسط سعر الدولار في مصر، اليوم السبت 31 أغسطس 2019، أمام الجنيه المصري في تعاملات محدودة لدى بعض شركات الصرافة وماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك الكبرى بالمطارات والفنادق.

وبلغ متوسط سعر الشراء 16.5 جنيه مقابل 16.6 جنيه للبيع، فيما فقد الدولار أكثر من 3 قروش -الجنيه مئة قرش- في تعاملات الأسبوع المنتهي بدعم من هدوء الطلب ووفرة معروض العملة الخضراء، ما عزز من قوة الجنيه المصري.

وسجل متوسط سعر الدولار في أفرع محدودة لتغيير النقد الأجنبي لدى البنك الأهلي المصري 16.5 جنيه للشراء مقابل 16.6 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته في أفرع بنوك مصر والشركة المصرفية العربية وكريدي أجريكول، وعاود سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي الارتفاع مسجلا 16.53 جنيه للشراء و16.63 جنيه للبيع، وهو أعلى سعر لدى تغيير النقد الأجنبي.

لبنك شراء بيع مصرف أبوظبي الإسلامي 16.52 16.61 الأهلي الكويتي - بيريوس 16.51 16.61 بنك البركة 16.51 16.61 البنك المصري الخليجي 16.51 16.61 بنك مصر إيران للتنمية 16.51 16.61 بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB 16.51 16.61 بنك قناة السويس 16.51 16.61 المصرف المتحد 16.51 16.61 البنك المركزي المصري 16.50 16.60 البنك العربي الأفريقي الدولي 16.50 16.60 بنك الإسكندرية 16.50 16.60 بنك مصر 16.50 16.60 بنك بلوم 16.50 16.60 كريدي أجريكول 16.50 16.60 البنك التجاري الدولي CIB 16.50 16.60 البنك الأهلي المصري 16.50 16.60 البنك الوطني اليوناني 16.50 16.60 التعمير والإسكان 16.49 16.59

وارتفع الجنيه المصري نحو 7% مقابل الدولار منذ بداية العام، فيما استقر سعر العملة الخضراء في البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في مصر، ليسجل 16.5 جنيه للشراء مقابل 16.6 جنيه للبيع.

وبالنسبة لباقي العملات الأجنبية ووفق أسعار البنك الأهلي المصري؛ فقد بلغ سعر شراء اليورو 18.12 جنيه والبيع 18.35 جنيه، وبلغ سعر الإسترليني 20.06 للشراء مقابل 20.29 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي ليسجل 4.39 جنيه للشراء و4.42 جنيه للبيع، واستقر الدرهم الإماراتي عند 4.49 جنيه للشراء و4.51 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر الدينار الكويتي 54.28 جنيه للشراء وللبيع بلغ 54.63 جنيه.