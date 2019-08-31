تردد قناة الرياضية السعودية 1-2 على النايل سات 2019

قناة الرياضية السعودية، هي قناة عربية سعودية رياضية تهدف إلى تغطية الأحداث والمناسبات الرياضية بأسلوب موضوعي يحقق للمتلقي وصول الأخبار من مصادرها الموثوقة.

وتواكب القناة الأحداث بتحليل إخباري وبرامجي والمشاركة الفاعلة في صناعة الرياضة وبناء الأجيال من خلال إبراز نشاطاتهم وقدراتهم الرياضية في جميع الألعاب الرياضية والمناشط الاجتماعية والثقافية الخاصة بالشباب.

وتبث قناة الرياضية السعودية أون لاين على مدار اليوم 24 ساعة بدون توقف أو تشفير، ويتابعها عدد كبير من المشاهدين في الوطن العربي ودول الخليج.

وتسعى قناة الرياضية الى تقديم عمل إعلامي إخباري وبرامجي هادف وبناء يتكئ على القيم الإعلامية الأصيلة للمشاركة الفاعلة في بناء الرياضة السعودية وتثقيف الشباب وتسليط الضوء على النشاطات الرياضية بنسق إخباري وتحليلي يتسمان بمبادئ الإعلام ورسالته في المملكة العربية السعودية طبقا للدساتير وأسس الإعلام الوطني.

يشار إلى أن قناة الرياضية السعودية هي إحدى قنوات هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية وتضم عدد من القنوات المختلفة (السعودية – السعودية 2 – الإخبارية – الرياضية – الاقتصادية – الثقافية – أجيال – القرآن الكريم – السنة النبوية).